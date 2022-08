GNR deteve em Vila do Conde fugitivo procurado em Espanha

Reis Pinto Hoje às 15:20 Facebook

A GNR deteve um homem, de 46 anos, que era procurado em Espanha, onde tem para cumprir uma pena de nove anos de prisão efetiva. O suspeito foi localizado e detido em Vila do Conde.

Segundo comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Comando Territorial do Porto da GNR, militares do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos detiveram o indivíduo no passado dia 11, pois sob ele pendia um mandado de detenção internacional.

"Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que permitiram localizar e deter o suspeito que tinha pendente um mandado emitido pelo Reino de Espanha, para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de nove anos, por crimes de natureza económica", revelou a GNR.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Vila do Conde.