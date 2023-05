GNR deteve gangue suspeito de 30 assaltos a estabelecimentos

A GNR deteve quatro homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, que são suspeitos de três dezenas de assaltos, em Braga, Barcelos e Famalicão. Dois deles ficaram em prisão preventiva.

Os suspeitos foram, detidos, na passada quarta-feira, nas localidades de Ferreiros e Celeirós, no concelho de Braga, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de dois meses envolvendo furtos em estabelecimentos comerciais.

Os assaltos começaram no mês de março deste ano e as diligências efetuadas pela Guarda permitiram relacionar os suspeitos em nove furtos. No decorrer da ação "foi possível ainda apurar que os indivíduos são suspeitos da autoria de mais de duas dezenas de furtos qualificados, também, em diversas localidades dos concelhos de Barcelos e Famalicão, cujos prejuízos ascendem a milhares de euros", referiu a GNR, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Foram efetuadas oito buscas, que permitiram apreender diversos artigos relacionados com os ilícitos.

Os detidos foram ouvidos no Tribunal Judicial de Braga, onde a dois dos suspeitos foi decretada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Braga. Outro dos detidos ficou sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência e o quarto suspeito a termo identidade e residência.