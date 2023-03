GNR deteve oito pessoas, apreendeu 1800 doses de drogas e um papagaio

JN Hoje às 11:09 Facebook

A GNR deteve oito pessoas, sete homens e uma mulher, "por tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida", em Vila Nova de Gaia. Na operação, foram apreendidas armas, fogo-de-artifício e um papagaio.

Uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia, que durou dois anos, culminou na detenção de sete homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 57 anos, e uma mulher, de 55 anos. Foram detidos, no dia 9 de março, numa operação do Comando Territorial do Porto da GNR.

No âmbito da investigação ao tráfico de estupefacientes, "os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais, que culminaram na realização de 25 mandados de busca, dos quais 12 domiciliários, 12 em veículos e um em estabelecimento". No decorrer da ação policial foi apreendido diverso material, destacando-se mais de 1800 doses de droga, divididas entre 777 doses de haxixe, 636 de heroína, 296 de liamba; 110 de MDMA e 30 doses de cocaína.

Além das drogas, a GNR apreendeu 6867 euros em dinheiro, uma pistola, 251 munições, uma granada de fumo, um sabre e uma pistola de alarme. Em comunicado, a Guarda diz que foram ainda apreendidos 11 telemóveis, um carro, cinco petardos, três balanças e uma estufa de canábis. O comunicado enviado às redações destaca, ainda, a apreensão de "diverso material relacionado com o corte, preparação, dosagem e acondicionamento de estupefacientes" e de "um papagaio".

Os suspeitos, "todos com antecedentes criminais", foram presentes, no dia 10 de março, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Três dos detidos ficaram detidos em prisão preventiva, dois sujeitos a apresentações bissemanais nos postos policiais das respetivas áreas de residência, e aos restantes três saíram com Termo de Identidade e Residência (TIR).

Esta ação contou com o reforço de uma equipa cinotécnica e uma equipa de intervenção do Destacamento de Intervenção do Porto, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Porto, do SEPNA de Vila Nova de Gaia, de vários Postos Territoriais do Comando Territorial do Porto, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública, informou a GNR.

No seguimento da ação policial, "foram elaborados três autos de contraordenação, dois para a Comissão de Dissuasão da Toxicodependência do Porto (CDTP), por consumo de produtos estupefacientes, e um para o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) por falta de licenciamento CITES" do papagaio apreendido.