GNR deteve três suspeitos de dezenas de furtos e roubos no Algarve

Três homens foram detidos pela GNR por suspeitas de dezenas de furtos e roubos em Faro, Lagoa e Albufeira.

Segundo fonte da GNR, a investigação decorreria há cerca de seis meses e permitiu recolher indícios que relacionam os detidos a dezenas de furtos e roubos cometidos em várias localidades dos concelhos do sotavento algarvio, como Faro, Lagoa e Albufeira.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a três mandados de detenção e a três mandados de busca domiciliária numa operação que contou com o reforço do Destacamento de Intervenção e militares da investigação criminal de Faro.

Os detidos, com idades entre os 23 e os 27 anos, já têm antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza. Serão presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Faro, esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação.