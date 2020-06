Rogério Matos Hoje às 19:16 Facebook

A GNR de Almada deteve esta madrugada três jovens que se envolviam à pancada na via pública e os militares tiveram mesmo de disparar quatro tiros para o ar e chão para fazer dispersar outros jovens que tentavam impedir as detenções.

O caso ocorreu às 0.30 horas no Bairro dos Pilotos, em Vila Nova de Caparica.

A GNR recebeu três denúncias no posto da Charneca da Caparica de moradores que relatavam conflitos e ruído na rua por um grupo de cerca de 20 jovens. Três viaturas seguiram para o local e os militares depararam-se com os indivíduos embriagados na via pública. Alguns envolviam-se à pancada, sem armas brancas.

Três jovens, residentes na Amadora, foram detidos por participação em rixa, mas os militares viram os restantes elementos do grupo tentar impedir que estes fossem levados aos carros patrulha.

Perante a resistência, foram disparados quatro tiros, três duma pistola por um militar para o ar e um de shotgun por outro militar para o chão. Só desta forma conseguiram sair do local em segurança com os três detidos. Não houve feridos.