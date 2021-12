GNR do Porto deteve sete homens e apreendeu mais de 1500 doses de drogas

JN/Agências Hoje às 09:19 Facebook

A GNR deteve sete homens, com idades entre os 29 e os 45 anos, por alegado tráfico de droga nos concelhos do Porto, Vila do Conde, Maia e Santa Maria da Feira.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR refere que nesta operação foram apreendidas mais de 1.500 doses de estupefacientes, designadamente haxixe (1.205), cocaína (235), MDMA (41) e heroína (seis), bem como quatro viaturas, quatro armas branca e mais de seis mil euros, entre outro material.

No âmbito desta investigação, que se prolongou por cerca de um ano e meio, os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que culminaram na detenção dos seis suspeitos em flagrante, e de um outro no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante.

No seguimento da ação policial foram realizadas nove buscas domiciliárias.

Os detidos serão presentes hoje a primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Póvoa de Varzim.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e com o apoio da Unidade Especial de Polícia (UEP) da Polícia de Segurança Pública.