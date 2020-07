GNR e Fisco travam fraude milionária na venda de alimentos

Alexandre Panda com Tiago Rodrigues Alves Hoje às 14:11 Facebook

Mercadoria comprada sem IVA a grossistas nacionais e destinada ao estrangeiro era vendida em Portugal.

Compravam toneladas de mercearias sem IVA em Portugal por serem, supostamente, destinadas à exportação para outros países da União Europeia. Mas, na realidade, as vendas para o estrangeiro eram apenas feitas no papel, com faturas e recibos de empresas de fachada, criadas apenas para embolsar o dinheiro do imposto. Os produtos nunca saíam de território nacional e eram aqui vendidos. Nos últimos dois anos, o esquema movimentou cerca de 30 milhões de euros, com prejuízos de sete milhões para os cofres do Estado.

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR e a Direção de Finanças (DF) do Porto realizaram ontem 150 buscas e puseram termo ao esquema, com a detenção de seis indivíduos.