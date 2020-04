GNR e PSP intensificam fiscalização às restrições de circulação

JN/Agências Hoje às 02:11 Facebook

A GNR e a PSP realizam, entre esta sexta-feira e a próxima quarta-feira, operações de intensificação do patrulhamento, ações de sensibilização e fiscalização em todo o país, para garantir o cumprimento das normas do estado de emergência.

Em comunicado conjunto, as duas forças de segurança referem que estas operações serão efetuadas em estreita articulação, cooperação e colaboração.

O objetivo é apoiar a população, além de garantir o cumprimento das normas do estado de emergência, que foi prolongado, o qual introduz novas medidas que coincidem com o período da Páscoa.

A PSP e a GNR anunciam que divulgar as principais medidas e os conselhos de segurança esta sexta-feira, em conferência de imprensa conjunta no Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa.

Esta informação da GNR e PSP surge no dia em que o presidente da República decretou a renovação do estado de emergência em Portugal, por novo período de 15 dias, até 17 de abril, para permitir medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

Surge também no dia em que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que Portugal vai encerrar ao tráfego de passageiros todos os aeroportos no período da Páscoa e em que o decreto-lei que regulamenta a prorrogação do estado de emergência proíbe deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre 9 e 13 de abril.

Segundo o balanço da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação a terça-feira (+9,5%).