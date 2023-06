GNR e PSP julgados por encobrir crimes de campeão de kickboxing

Ex-atleta do Sporting acusado de pertencer a grupo de seguranças que reinava na noite de Torres Vedras. Polícia estará implicado na compra e venda de armas.

Agressões, rapto, sequestro, extorsão, roubo, coação agravada, segurança ilegal, denúncia caluniosa, fotografia ilícita e falsificação de documentos, falsas declarações, falsidade de testemunho e violação de dever de sigilo. São estes os crimes de que estão acusados um total de 27 arguidos que começam a ser julgados no próximo dia 15, no Tribunal de Loures. Entre eles estão um campeão mundial e nacional de kickboxing, além de seguranças, empresários e elementos da GNR e da PSP que terão ativamente participado e encoberto as atividades do grupo que reinou na noite de Torres Vedras entre 2015 e 2017.

Foi a Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária que começou a investigar o grupo na sequência de denúncias por agressões ocorridas em espaços de diversão noturna na zona de Torres Vedras. Havia clientes violentamente agredidos e sequestrados dentro das discotecas, só sendo libertados depois de garantirem que não iriam apresentar queixa às autoridades. Os crimes seriam praticados por seguranças ilegais, mas também por Ricardo Fernandes, ex-atleta de alta competição do Sporting, que ganhou muitas medalhas ao serviço da seleção nacional de kickboxing.