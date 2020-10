GNR encerra discoteca com música ao vivo e uma centena de clientes

RP Hoje às 09:43 Facebook

A GNR encerrou, em Felgueiras, uma discoteca que estava a funcionar com música ao vivo e onde se encontrava mais de uma centena de pessoas

O estabelecimento de diversão noturna, fiscalizado na passada quinta-feira, embora a operação só tenha sido divulgada esta terça-feira, situa-se na freguesia de Pombeiro, em Felgueiras. De acordo com a GNR, "funcionava com música ao vivo e reunia 108 pessoas".

Durante a operação policial foram detidos dois homens, de 36 e 49 anos, por desobediência aos militares e condução sob o efeito do álcool, tendo ainda sido registadas várias contraordenações por incumprimento às medidas impostas pela situação de calamidade.

Os detidos, sem antecedentes criminais, foram constituídos arguidos e o proprietário da discoteca, de 46 anos, foi identificado e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Felgueiras.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto.