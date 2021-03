GNR encerra dois restaurantes em Vila Meã

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

A GNR encerrou dois estabelecimentos de restauração e bebidas que estavam a funcionar, ao todo, com nove pessoas no interior, em Vila Meã, no concelho de Amarante.

Na sequência de uma denúncia que dava conta da realização de almoços em dois restaurantes, os militares do posto da GNR de Vila Meã deslocaram-se aos locais, onde verificaram que, no total, nove pessoas estavam a almoçar no interior dos dois estabelecimentos, desrespeitando as normas vigentes.

"No seguimento das fiscalizações foram identificadas as nove pessoas, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação por inobservância do dever de permanência em interiores de estabelecimentos de restauração e por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário", explica a Guarda.

"O cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus", recorda a GNR.