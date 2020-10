GNR encerra estabelecimento de diversão noturna com cerca de 200 pessoas

JN Hoje às 12:45 Facebook

A GNR de Braga encerrou, na madrugada deste domingo, um estabelecimento de diversão noturna que funcionava em violação do horário legalmente estabelecido e reunia cerca de 200 pessoas, em Vizela.

Em comunicado, a GNR informa que "o Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Vizela, na madrugada de ontem para hoje [domingo], levou a cabo uma ação de fiscalização, com vista ao cumprimento das normas referentes à pandemia covid-19, que resultou no encerramento de um estabelecimento de diversão noturna, o qual funcionava em violação do horário legalmente estabelecido e que reunia cerca de 200 pessoas, na localidade de Vizela".

De acordo com a Guarda, os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Guimarães.

"Da ação resultou ainda a elaboração de um auto de contraordenação por incumprimento do dever de uso de máscara ou viseira", conclui o comunicado.