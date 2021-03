GNR encerra estabelecimento de restauração e bebidas no Sabugal

JN/Agências Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR encerrou no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, um estabelecimento de restauração e bebidas que estava em funcionamento "com sete clientes no interior a consumir bebidas".

O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado enviado à agência Lusa que o estabelecimento foi encerrado na terça-feira, por militares do Posto Territorial do Sabugal.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda verificaram que um estabelecimento de restauração e bebidas estava em funcionamento com sete clientes no interior a consumir bebidas, violando as normas em vigor para a contenção da pandemia e para a redução do risco de contágio da covid-19", segundo a fonte.

No seguimento da fiscalização, a GNR identificou oito pessoas e elaborou os respetivos autos de contraordenação, sendo um por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público e sete por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário.

De acordo com as medidas impostas pelo estado de emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontra-se proibido o consumo de refeições ou de produtos no interior, na porta ou nas imediações dos estabelecimentos de restauração, lembra a GNR.