GNR encerra fábrica ilegal de tabaco e apreende 1200 cigarros

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR desativou uma fábrica ilegal de tabaco e apreendeu 1276 cigarros e 8,5 quilos de folha de tabaco, numa operação nos concelhos de Gondomar e Valongo.

A operação, denominada "SEIXO", foi o culminar de "uma investigação no âmbito do crime aduaneiro de introdução fraudulenta no consumo", que permitiu "desativar uma fábrica artesanal de produção e transformação de cigarros", informa a GNR, em comunicado, esta quinta-feira.

A ação da UAF, através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, deu "cumprimento a 11 mandados de busca, cinco domiciliárias, três em estabelecimentos comerciais e três em viaturas". A operação permitiu a apreensão de 1276 cigarros, 8,5 quilos de folha de tabaco (suficiente para fabricar cerca de 8500 cigarros) e seis máquinas relacionadas com a produção de tabaco. Segundo a GNR, foram ainda apreendidos dois telemóveis e 35 mil euros em numerário.

Na operação, realizada na terça-feira, foram identificadas nove pessoas, quatro mulheres e cinco homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 76 anos. São suspeitos "do crime de introdução fraudulenta no consumo" de tabaco.