GNR encerrou associação em Vimioso por violação do confinamento

A GNR anunciou esta sexta-feira que encerrou a Associação Recreativa e Cultural em Vimioso, que se encontrava a funcionar, "violando as normas para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da doença covid-19".

O encerramento ocorreu, na quarta-feira, na sequência de uma denúncia que chegou ao quartel da Guarda daquela vila, o que levou os militares a deslocarem-se ao local. "Ali encontraram quatro pessoas, no interior da associação, detetando indícios de consumo de bebidas alcoólicas", explicou uma fonte da GNR.

A ação culminou com a identificação dos intervenientes e com a elaboração de quatro autos de contraordenação por violação do dever geral de recolhimento domiciliário.