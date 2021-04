GNR encerrou festa ilegal em Paredes com 28 pessoas

JN/Agências Hoje às 14:44 Facebook

A GNR encerrou no sábado uma festa ilegal com 28 pessoas, com idades entre os 18 e os 65 anos, que decorria numa moradia, em Rebordosa, no concelho de Paredes, distrito do Porto.

Em comunicado, a GNR informou que a ação decorreu após uma denúncia de ruído e de que estaria a decorrer uma festa ilegal no interior de uma moradia.

"No local foi possível constatar que a festa ainda se encontrava a decorrer, tendo sido dada ordem para terminar o evento", acrescenta a fonte.

Foram identificadas 28 pessoas, tendo sido elaborados os autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

A ação contou com o apoio da Polícia Municipal de Paredes.

No comunicado, a GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus SARS-CoV-2.