GNR encerrou restaurante em Baião com nove pessoas no interior

A GNR encerrou em Baião, distrito do Porto, um estabelecimento de restauração e bebidas que estava a funcionar com nove pessoas no interior, informou esta segunda-feira fonte policial.

Em comunicado, a GNR indicou que a ação decorreu no domingo, após "denúncia que dava conta de um estabelecimento com clientes no seu interior".

Os militares deslocaram-se ao local, onde verificaram que oito clientes estavam a consumir bebidas alcoólicas, violando as normas em vigor para a contenção da pandemia e para a redução do risco de contágio da covid-19.

Segundo a autoridade policial, foram identificadas nove pessoas, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação, um por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público e oito por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.784.276 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.