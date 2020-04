GNR encontra famílias inteiras às compras

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:40 Facebook

Eduardo Araújo viajou de carro ontem entre Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, com mais dois adultos e uma criança: o irmão Michael, a mulher Cláudia e a enteada Lara, de 8 anos. Pelo caminho foi parado pela GNR.

Contou ao militar que saiu de casa para ir levar o irmão a casa dos seus pais, que residem em Vila Nova de Cerveira, porque este é invisual, tem problemas de saúde e necessita de medicação. Mas foi avisado: poderia tê-lo feito sozinho, sem a companhia da mulher e da enteada. E também deve ir sozinho às compras ou à farmácia. Foi informado ainda que, no período da Páscoa, nem sequer poderia ter feito aquela viagem. Entre os dias 9 e 13, não serão permitidas deslocações para fora do concelho de residência.

Esta mensagem foi repetida aos condutores por militares da GNR na operação "Recolhimento geral", que o JN acompanhou em dois pontos do distrito de Viana do Castelo (S. Pedro da Torre, em Valença, e Gondarém em Viana). A ação de sensibilização e fiscalização decorreu durante a tarde praticamente sempre debaixo de chuva e com movimento na estrada (EN13).

Vários militares da GNR alertaram os condutores para os perigos da quebra da Quarentena Foto: Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

"Num domingo normal haveria mais gente, mas continua a haver algum trânsito. As pessoas continuam a circular. O mais comum é gente a ir às compras", afirma o adjunto do Destacamento Territorial da GNR de Valença, tenente Vieira, referindo: "Temos alertado que, se as pessoas vão sozinhas, não há problema, porque estão autorizadas a ir às compras. É uma exceção que está prevista. Agora há situações como a de um senhor que ia mas levava a filha para ela sair um bocado porque estava há muito tempo em casa. Dissemos-lhe para levá-la a casa, porque não havia necessidade".

Pessoas estão a acatar

Na EN13 circulavam principalmente ligeiros de passageiros, muitos com dois ocupantes. "O que temos detetado mais são casais, às vezes com filhos. Mas, além disso, nada mais. Por norma, as pessoas estão na rua por necessidade, nem que seja no limiar das exceções do Decreto 2-B 2020, mas não se nota abuso", diz o tenente Vieira. "As pessoas acatam as indicações sem problemas. Não tem havido constrangimentos, não só hoje, como nestes dias todos. Aqui o acatamento tem sido total", afirma.

Operação “Recolhimento Geral”, que a GNR está a levar a cabo em todo o território nacional com ações de sensibilização e fiscalização Foto: Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A operação da GNR visava também controlar movimentos relacionados com o Domingo de Ramos. "Não se está a verificar maior circulação de pessoas e não temos notícia de igrejas a funcionar", comentou aquele responsável.

A ação, acompanhada pelo JN, envolveu nove militares e o cão Nitro.

Número

122 pessoas foram detidas até domingo por desobediência, desde o início do estado de emergência. Relativamente ao dia anterior, o acréscimo foi de oito. Ao todo, foram encerrados 1729 estabelecimentos.

Cadeias à lupa

Sete infetados

Segundo a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, até domingo havia sete trabalhadores dos serviços prisionais doentes, incluindo um médico e guardas que prestam serviço na cadeia de Silves e nos serviços centrais.

Reclusos a salvo

No final do dia de domingo, continuava a haver apenas uma reclusa - a mulher estrangeira apanhada com droga na fronteira de Caia - infetada com a Covid-19.