GNR encontra gatos mortos e um subnutrido dentro de casa. Dono foi detido

Elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR da Feira detiveram um homem de 43 anos por suspeitas do crime de maus-tratos a animais de companhia, no concelho de Santa Maria da Feira.

De acordo com a GNR, no âmbito de duas denúncias apresentadas através da Linha SOS Ambiente e Território relacionada com maus-tratos a animais de companhia, os elementos do NPA deslocaram-se a uma habitação, "tendo constatado que era notório um odor nauseabundo".

No decorrer das diligências policiais "foi possível apurar que o interior da habitação estava repleto de urina e excrementos de felinos, tendo sido detetado um felino júnior em estado de subnutrição, bem como, dois cadáveres de felinos".

No seguimento da ação foi possível apurar a identidade do proprietário dos animais, o qual já não vivia naquela residência e tinha deixado os animais no local. O suspeito foi detido, e os factos foram comunicados ao Tribunal de Judicial de Santa Maria da Feira.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), "tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas".