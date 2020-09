GNR encontrou cem pessoas em danceteria de Gaia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:04 Facebook

Regras de combate à pandemia impediam abertura do espaço. Proprietário foi detido.

Uma danceteria localizada em Canelas, Vila Nova de Gaia, mantinha as portas abertas, apesar das regras que, devido à pandemia da covid-19, obriga ao encerramento deste tipo de estabelecimento de diversão noturna. Esta quarta-feira, a GNR encontrou cerca de cem pessoas a dançar no interior do espaço, que foi imediatamente encerrado. O proprietário da danceteria foi detido pelo crime de desobediência.

Segundo o JN apurou, já havia várias denúncias a dar conta que, apesar da proibição decretada pelo Governo no âmbito do atual estado de contingência, a danceteria continuava a funcionar. No entanto, as várias diligências levadas a cabo pela Guarda ao longo dos últimos dias não confirmaram as suspeitas. Até à noite desta quarta-feira, quando um militar da GNR infiltrou-se no espaço, fazendo-se passar por cliente.

Lá dentro, confirmou que cerca de cem pessoas estavam, depois de ali terem jantado, a dançar ao som de música tocada e cantada ao vivo, violando as regras impostas pelo combate à covid-19.

Alertou, então, os colegas que, pouco depois, colocaram um ponto final na festa, forçando a saída dos homens e mulheres que se divertiam no estabelecimento. Em seguida, detiveram o dono da danceteria.