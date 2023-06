GNR entre os três adeptos detidos na festa de subida de clube de Braga

Um militar da GNR de Braga e dois civis foram algemados e detidos, este domingo de madrugada, por, alegadamente, terem agredido três agentes da PSP, que tiveram de receber assistência hospitalar, numa coletividade da cidade onde a comemoração de um feito desportivo acabou numa grande confusão.

O palco dos incidentes, com cadeiras pelo ar e disparos com balas de borracha por parte da PSP, que estava em clara inferioridade numérica, foi a sede do Soarense Sport Clube, em São Vicente, no centro da cidade de Braga.

O clube festejava a subida de divisão da equipa de futebol, mas a PSP recebeu queixas de vizinhos que diziam não conseguir dormir com o ruído. Uma patrulha dirigiu-se então à Avenida de Artur Soares, "mas as coisas complicaram-se, porque os agentes foram muito mal recebidos", contou fonte policial.