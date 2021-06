GNR está a multar quem não limpou os terrenos

Sandra Freitas Hoje às 09:40 Facebook

Militares já registaram meia centena de autos. Distrito de Braga entre os que mais preocupam.

Custódia Aleixo estava atarefada no seu quintal, entre limpezas de ervas e outra vegetação, quando viu uma equipa da GNR de Braga. Os telemóveis ao alto, que captavam uma mancha florestal que não foi limpa em tempo útil, deixaram a ex-emigrante em sobressalto, mas por poucos minutos. Assim que os guardas se apresentaram, logo viu uma oportunidade para reforçar a inação do dono dos terrenos vizinhos.

O comandante do destacamento de Braga em suplência, Mário Ferreira, o guarda principal Marco Gaspar e os cabos Luís Barros e Carlos Mota já tinham registado o problema e avisado o proprietário a 11 de março, numa das rondas da campanha Floresta Segura passaram no local, na freguesia de Crespos. Agora, foi só avançar com a contraordenação por desrespeito da lei.