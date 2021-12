GNR fecha bar com mais de cem pessoas em Viana do Castelo

A GNR encerrou, na madrugada de sábado, um bar em Santa Leocádia de Geraz do Lima, de Viana do Castelo, onde se encontravam "mais de uma centena de pessoas" por falta de controlo à covid-19.

A operação ocorreu cerca das 3.30 horas, altura em que os clientes estariam no interior do estabelecimento a dançar, sem ter feito teste ou apresentado certificado. Todos os presentes foram identificados e o bar foi encerrado de imediato.

Fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo confirmou ao "Jornal de Notícias" a ação da fiscalização no estabelecimento, mas adiantou que "os resultados da operação ainda não foram fechados".