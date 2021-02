GNR fechou associação onde estavam 14 pessoas a conviver

RP Hoje às 09:35 Facebook

A GNR encerrou uma associação recreativa e cultural na localidade de Chãs, Leiria, onde se encontravam 14 pessoas em convívio.

De acordo com um comunicado da GNR, divulgado esta quinta-feira, "na sequência de uma denúncia que dava conta da realização de um convívio naquele espaço, os militares deslocaram-se de imediato ao local".

A patrulha verificou que no interior da associação se encontravam 14 pessoas, estando em incumprimento com as normas e medidas vigentes para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da covid-19.

"Esta ação culminou com a identificação de 13 pessoas presentes no local juntamente com a proprietária do estabelecimento, que tinha conhecimento da organização do evento. Perante o incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, foram elaborados 14 autos de contraordenação, tendo ainda sido elaborado um auto de notícia pelo crime de desobediência", sublinhou a GNR.