GNR fiscaliza EN 4 no concelho de Montemor-o-Novo

Militares do Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional República (GNR) de Évora realizaram este sábado, até às 13 horas, uma ação de fiscalização na Estrada Nacional (EN) 4, ao quilómetro 68, no concelho de Montemor-o-Novo.

De acordo com informações a que o JN teve acesso, "no total foram mandadas parar 46 viaturas e sensibilizadas 60 pessoas". Ao contrário do que aconteceu ontem na cidade de Évora, onde se registaram quatro incumprimentos, hoje ninguém foi notificado por não cumprir as regras estabelecidas para esta época do ano.

A iniciativa surge no âmbito da operação "Páscoa em Casa", que vai decorrer até às 24 horas de segunda-feira, com o objetivo de vigiar o cumprimento das normas do estado de emergência, nomeadamente a proibição de circulação para fora do concelho de residência, exceto nas situações previstas no decreto, como ir trabalhar.