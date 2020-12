GNR foi ameaçada em festa sem regras em Alter do Chão

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:47, atualizado às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Militares da Posto Territorial da GNR de Alter do Chão, Portalegre, foram alvo de ameaças, no dia 23, quando tentavam colocar fim a uma festa de Natal com cerca de 50 pessoas, que decorria há dois dias na Horta das Furnas.

A GNR foi chamada cerca das 22 horas por moradores, que se queixavam do barulho. "Quando tentaram abordar os elementos que se encontravam na festa, sem máscaras, estes rodearam o carro da patrulha, pontapearam o mesmo e atiraram um cigarro para dentro do veículo, o que levou os militares a abandonarem o local, por temerem pela sua integridade física", disse fonte policial ao JN.

Após a saída dos militares, o grupo retomou os festejos, sem máscara ou distanciamento social como é visível em vídeos exibidos no Facebook. "O dispositivo inicialmente chamado ao local foi reforçado com elementos dos postos vizinhos. No entanto, não era em número suficiente para colocar fim aos festejos", disse fonte policial ao JN. O concelho estava classificado no nível de Extremamente Elevado quanto à incidência de covid-19.

Em comunicado enviado ao JN, a GNR informa que após as denúncias de ruído pela vizinhança foram "mobilizadas diversas patrulhas ao local. Nessas circunstâncias foi identificado um homem e elaborado um auto de notícia para o tribunal Judicial de Portalegre. Foi ainda elaborado um auto de contraordenação por ruído de vizinhança".

A GNR acrescenta que "a partir do dia 24 de dezembro, o patrulhamento naquela zona foi reforçado (...) não existindo desde essa data qualquer registo de outros incidentes ou ocorrências".

Pedidos mais efetivos

O coordenador Sul da Associação de Profissionais da Guarda, António Barreira, revelou que, "recentemente, a APG teve uma reunião com o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Hugo Hilário, para solicitar ajuda, junto da tutela, no sentido de haver um aumento de efetivos, em Portalegre.