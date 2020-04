GNR notificou padre por celebrar missa com fiéis na igreja

Fernanda Pinto e Salomão Rodrigues Hoje às 15:47, atualizado às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma patrulha da GNR de Castelo de Paiva notificou um padre que, na manhã deste domingo, se encontrava a celebrar uma missa no interior da igreja de Pedorido, Castelo de Paiva, com a presença de vários paroquianos.

A GNR de Castelo de Paiva advertiu, este domingo, um padre por estar a celebrar missa, em Pedorido, com cinco pessoas no interior e com a porta entreaberta. O pároco foi notificado e aconselhado a que a situação não se repita. A Diocese do Porto garante que a porta estava fechada e que as regras de distanciamento estavam a ser cumpridas.

O padre Tiago Santos, de 27 anos, natural de Arouca, recém-ordenado, tomou conta das paróquias de Lomba, Pedorido e Raiva no ano passado. Segundo o JN apurou, já havia suspeitas de que o referido padre estava a realizar missas com a presença de paroquianos.

Contactado, o Destacamento Territorial de Aveiro da GNR confirma a presença de uma patrulha em Pedorido, ontem de manhã, depois de uma denúncia. Apesar de estarem apenas cinco pessoas dentro da igreja, "cumprindo as regras de distanciamento", o pároco foi notificado (não sendo elaborado nenhum auto) para que não volte a realizar este tipo de celebração com a porta entreaberta, já que isso pode ser "um convite" à aglomeração de pessoas.

A Diocese do Porto confirma a situação, mas garante que a porta estava fechada. Lembra ainda que os padres têm realizado eucaristias sem fiéis e com um número limitado de pessoas a auxiliar a cerimónia, mantendo as distâncias e com segurança, como foi o caso desta, em que não houve nada "de anormal".

Recorde-se que ao abrigo do estado de emergência decretado pelo Governo é proibida a "realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas".