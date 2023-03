GNR intercetou automóvel com detetor de radar

A GNR apreendeu no IC2, em Leiria, um aparelho detetor de radar que se encontrava instalado num veículo e cujo uso é sancionado com uma coima que vai dos 500 aos 2500 euros.

No âmbito de uma ação de patrulhamento e fiscalização no IC2, os militares do Destacamento de Trânsito de Leiria intercetaram um veículo que tinha instalado um aparelho detetor de radar, tendo identificado o condutor e elaborado um auto de contraordenação. O aparelho foi apreendido.

A GNR alerta que a instalação e utilização deste tipo de aparelhos "suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de aparelhos destinados à deteção ou registo das infrações", é sancionado nos termos do Código da Estrada com uma coima de 500 a 2 500 euros e com a perda do equipamento.