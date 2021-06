GNR intercetou grupo que roubou barco e atrelado em Ponte de Sor

RP Hoje às 11:54 Facebook

A GNR deteve em Salvaterra de Magos um homem, de 35 anos, que havia furtado uma embarcação de recreio que se encontrava numa propriedade em Ponte de Sor. Foram ainda identificados três homens e uma mulher, todos com antecedentes criminais.

O assalto ocorreu na terça-feira, dia 22, quando os suspeitos arrombaram a vedação e o portão de uma propriedade para acederem a um armazém, de onde roubaram uma embarcação de recreio e o respetivo atrelado de transporte, avaliado em 35 mil euros.

A GNR identificou e localizou os suspeitos no mesmo dia, tendo apreendido e recuperado os objetos furtados, assim como a viatura que os assaltantes utilizaram.

No decorrer da ação, verificou-se que um dos suspeitos tinha um mandado de detenção pendente para ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Benavente, por furto de dois motores de automóveis, na localidade de Samora Correia, pelo que foi detido.

Os outros quatro, com antecedentes criminais por tráfico de droga, furto, extorsão, sequestro e roubo com arma branca, roubo a posto de abastecimento de combustível, com recurso a arma de fogo, foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Ponte de Sor.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Operativo de Santarém, do Posto Territorial de Marinhais e do Destacamento Territorial de Ponte de Sor.