GNR intercetou mergulhadores quando apanhavam amêijoas

R.P. Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, identificou, esta sexta-feira, quatro homens e apreendeu diverso equipamento de mergulho e 40 quilos de amêijoa-macha, na ria de Aveiro.

Numa ação de fiscalização realizada com o objetivo de controlar a apanha ilegal de bivalves na Ria de Aveiro com recurso a meios de respiração autónomos, os militares identificaram quatro mergulhadores, com idades entre os 34 e os 64 anos.

Foram elaborados os respetivos autos de contraordenação por recolherem, sem a necessária autorização, espécies biológicas em zonas proibidas e por não se fazerem acompanhar do respetivo certificado de mergulho. As coimas podem ascender aos dois mil euros.

PUB

Os bivalves, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural.

"A GNR relembra que a captura de bivalves através da prática de mergulho recreativo é proibida, bem como a sua prática em canais de navegação, portos ou barras ou em zonas proibidas e que interferem na segurança da navegação", informou a Guarda.