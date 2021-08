GNR interrompe corrida ilegal na Serra da Arrábida e apreende 23 veículos

Rogério Matos Hoje às 13:45 Facebook

A GNR interrompeu uma concentração com mais de 130 viaturas que realizavam corridas ilegais junto à praia da Figueirinha, em Setúbal, e apreendeu 23 veículos por terem sofrido alterações às características construtivas.

Alguns condutores tentaram a fuga das autoridades, mas não tiveram sucesso, devido ao forte contingente militar no espaço que contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).

A concentração foi agendada pelas redes sociais e chegou assim ao conhecimento dos militares. A operação desencadeou-se nesta madrugada de sábado, na zona da Figueirinha, onde é comum a concentração de veículos de alta cilindrada.

Também esta madrugada, em Braga, a PSP apreendeu veículos e acabou com corridas ilegais a decorrer nas imediações da estação de serviço Oeste da Cepsa na Variante Norte.

Corridas para exibir carros

De acordo com a GNR, a via pública que estava a ser ocupada ilegalmente, em ambos os sentidos da Estrada Nacional (EN) 10 - 4, junto ao parque de estacionamento da praia Figueirinha - Setúbal. As viaturas realizavam nesta extensão de estrada, com cerca de 200 metros, corridas para exibir as suas viaturas.

As corridas provocaram "graves constrangimentos à fluidez de tráfego rodoviário, pelo que a intervenção da GNR permitiu a desocupação das referidas vias e o restabelecimento da normal circulação", afirma a Guarda em comunicado.

Foram intercetados e fiscalizados 67 condutores. 36 foram alvo de contraordenação por transformação de veículos, onze viram apreendidos os documentos da viatura e dois foram multados por condução sem carta. Foram ainda apreendidos 23 veículos automóveis por alterações às características construtivas.

A operação contou com militares de Setúbal, do Destacamento de Intervenção de Setúbal e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.

As concentrações de veículos de alta cilindrada na Serra da Arrábida juntam cada vez mais aficionados pelo tuning e apesar de estes encontros realizarem-se há alguns anos, a crescente popularidade leva a que hoje as autoridades atuem com maior veemência. Em novembro de 2019, realizaram-se duas corridas ilegais no espaço de semanas. Foram apreendidas 23 viaturas por alterações às caraterísticas construtivas.