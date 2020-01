GNR investiga agressões que fizeram dois feridos em Alvide

Hoje às 00:52 Facebook

Dois feridos foi o resultado de agressões entre dois homens, registadas domingo à tarde, em Alvide, Cascais.

Os feridos, 28 e 56 anos, foram transportados pelos Bombeiros de Alcabideche em duas ambulâncias à urgência do Hospital de Cascais, noticia o jornal digital Cascais24, segundo o qual na origem das agressões poderá ter estado a suspeita de um dos feridos ter assaltado um veículo estacionado.

A GNR de Alcabideche esteve no local e procede a investigações para determinar as circunstâncias do incidente, adianta o Cascais24, que cita fonte do Comando Territorial da GNR de Lisboa