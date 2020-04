GNR investiga assaltos a juntas de freguesia de zonas rurais

Glória Lopes Hoje às 18:48 Facebook

A GNR está a investigar assaltos as juntas de freguesia e associações, no concelho de Macedo de Cavaleiros e em Alfândega da Fé, que ocorrem nos últimos dias.

Em Sambade, Alfândega da Fé, o assalto à sede da junta de freguesia resultou no furto de cerca de 1200 euros em dinheiro e um computador. Da associação local desapareceu todo o tabaco e moedas que se encontravam dentro da máquina, que foi arrombada.

Em Macedo de Cavaleiros foram assaltadas as sedes das juntas de freguesia de Bornes e Grijó, onde os prejuízos são sobretudo materiais, nomeadamente portas arrombadas e equipamento destruído. No entanto, em Grijó, existe uma associação no mesmo edifício da autarquia onde os danos são mais elevados porque foram destruídos os matraquilhos e a máquina de chocolates e a dos jogos das setas, "com o objetivo de retirar as moedas", indicou uma fonte da GNR.