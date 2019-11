GNR investiga morte de pastor em Vila Real

Eduardo Pinto Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR está a investigar as circunstâncias em que terá morrido, este domingo, um pastor de 61 anos, residente em Leirós, concelho de Vila Real. O homem foi encontrado num local de difícil acesso, com ferimentos, mas ainda não foi possível apurar as causas da morte

O pastor terá saído de casa, domingo de manhã, e como não voltou ao fim do dia foi procurado por populares da localidade. O alerta para o desaparecimento foi dado por volta das 21.40 horas. Acabaria por ser encontrado, já na madrugada desta segunda-feira, num local de muito difícil acesso.

De acordo com Eduardo Lima, relações públicas do Comando Territorial da GNR de Vila Real, o homem apresentava diversos ferimentos que podem ter sido provocados por uma queda ou por qualquer outra situação, pelo que só a autópsia poderá apurar o que verdadeiramente aconteceu.

O corpo foi resgatado do local e transportado pelos Bombeiros Voluntários da Cruz Verde para o gabinete do Instituto de Medicinal Legal de Vila Real.