GNR investiga uso de farda de militar em vídeo de "rapper" minhoto

O uso de um polo do fardamento da GNR num vídeo do rapper Duarte Novais (Saises) está a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana, tendo o jovem, entretanto, retirado o clip da música "Às vezes perdido" de todas as plataformas digitais.

O "rapper" Saises anunciou, esta sexta-feira, terem "participado mais de 35 pessoas só para gravar o vídeo", que promove "Às Vezes Perdido", o seu segundo trabalho. "O mais épico é que a GNR participou", disse o músico, de 24 anos, natural da freguesia de Macieira de Rates, concelho de Barcelos, distrito de Braga.

Nas imagens publicadas via-se o rapper minhoto a transgredir e a ser perseguido por um alegado militar da GNR, que o detinha, encostado-o a uma parede. Face à polémica, Saises retirou o vídeo, que tinha mais de três minutos, substituindo-o, esta sexta-feira à tarde, por um resumo de 15 segundos, onde já não surgem as imagens do alegado militar, ao mesmo tempo que comunicou publicamente que "a GNR não participou, é uma simples farda de carnaval", não respondendo aos contactos.

Contactado pelo JN, o Comando-Geral da GNR desmentiu o evolvimento na realização do vídeo. "À GNR não foi solicitado qualquer tipo de autorização para ser utilizada a sua imagem, ou peças de uniforme, no videoclipe em apreço, pelo que o Comando da Guarda irá analisar juridicamente esta questão, procedendo em conformidade", disse porta-voz da GNR, tenente-coronel Hélder Barros.

No mesmo sentido se pronunciou o Comando Territorial da GNR de Braga, já que se tratam de factos alegadamente ocorridos no concelho de Barcelos, naquele distrito. "Iremos efetuar diligências para apurar as circunstâncias da gravação. Caso se trate efetivamente de um guarda haverá lugar a processo disciplinar, uma vez que a GNR não autorizou tal participação", disse.

Tratando-se de "uma simples farda de carnaval", como alega o músico, "trata-se de uso indevido e também é punido", diz a GNR de Braga.