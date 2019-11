GNR leva órgão para transplante da Covilhã até Lisboa em metade do tempo habitual

TRA Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Patrulha do destacamento de trânsito de Castelo Branco da GNR fez transporte de órgão em 1,35 horas, metade do tempo habitual, garantindo sempre a segurança dos demais utentes da via.

Ontem, quinta-feira, o Gabinete Coordenador de Colheita e Transplante solicitou à GNR um transplante de urgência de um órgão entre o Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, em Covilhã, até ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

A patrulha iniciou a deslocação pelas 20.20 horas, tendo conseguido efetuar o trajeto em cerca de uma hora e 35 minutos, "o que corresponde a metade do tempo necessário numa deslocação habitual, garantindo sempre a segurança dos demais utentes da via", informou esta manhã de sexta-feira, a GNR de Castelo Branco.

Segundo um comunicado daquela força de segurança, nestas missões ", por regra, a GNR é contactada pela Unidade de Saúde que detém o órgão a ser transportado, e empenha de imediato uma patrulha que se desloca até esta, transportando o órgão nas exigidas condições térmicas até ao seu destino".

A GNR salienta ainda que "a qualidade e segurança da transplantação de órgãos depende do tempo necessário para o seu transporte, competindo assim à GNR, e em respeito das condições de segurança, chegar ao destino no menor tempo possível, contribuindo deste modo para o salvamento de mais uma vida".