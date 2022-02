GNR manda "tropa especial" contra massacre de cabras

Joaquim Gomes Ontem às 23:26 Facebook

Unidade de resgate em montanha junta-se a SEPNA, vigilantes da natureza e guardas florestais no Gerês.

A GNR está a reforçar com elementos especializados em ações de montanha o patrulhamento nos locais mais inóspitos da Serra do Gerês, entre Braga e Montalegre, na sequência do caso das cabras montesas decapitadas para venda das cabeças como "troféus". Militares da Unidade Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), bem como elementos do Serviço de Proteção do Ambiente e da Natureza (SEPNA), oriundos dos Comandos de Braga e de Vila Real, compõem agora os efetivos no terreno.

Segundo apurou o JN, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) está a reunir toda a informação sobre o caso para a remeter ao Ministério Público, sabendo-se já que dois dos exemplares, dois machos, muito procurados por causa da armação, foram abatidos no Maciço das Gralheiras, Pitões da Júnias, Montalegre, em 22 de dezembro e 23 de janeiro. A 13 de janeiro foram registados outros casos, em Porte da Laje, Montalegre, e Ermida, Terras de Bouro.