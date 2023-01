Detido arranca à dentada parte do nariz a GNR

Teixeira Correia Hoje às 11:30, atualizado às 12:18 Facebook

Um militar da GNR do Comando Territorial de Beja foi agredido e mordido no nariz, na madrugada desta sexta-feira, por um homem, de 33 anos, que recusou fazer um teste ao álcool.

O cidadão foi identificado durante uma operação policial de rotina, por volta das 3.30 horas, e acusou uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l e, por isso, foi levado para o posto territorial. Momentos antes de ser submetido ao teste, empurrou o polícia e começou a mordê-lo, chegando mesmo a arrancar-lhe a ponta do nariz.

O militar da GNR, de 42 anos, foi levado para o Hospital de Beja e, mais tarde, transportado para o São José, em Lisboa, onde está a ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Outros dois militares também ficaram feridos.

"Além dos ferimentos causados aos militares, foram ainda registados vários danos no interior do Posto", pode ler-se no comunicado da GNR, enviado às redações.

O agressor, com 33 anos e antecedentes criminais, vai ser esta sexta-feira presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.