GNR multa e identifica seis pessoas em casa de alterne em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma operação da GNR identificou pelo menos três pessoas que estavam dentro de um apartamento utilizado como casa de alterne, em Caldas das Taipas, Guimarães. Outros três, clientes, foram ainda multados por violarem o dever de recolhimento.

O caso aconteceu na noite da passada sexta-feira, em Caldas das Taipas, Guimarães. A GNR do posto das Taipas recebeu uma denúncia anónima de que estariam a ser praticados atos de prostituição dentro de um apartamento situado na vila taipense, e deslocou-se ao local.

Ao chegarem, os militares depararam-se com pelo menos duas mulheres de nacionalidade brasileira dentro do apartamento, e três homens que estavam a sair. As mulheres, que tudo aponta para que se dediquem à prática de prostituição naquele local, foram identificadas pelo crime de lenocínio e os factos foram participados ao Tribunal Judicial de Guimarães.

O proprietário do apartamento também foi identificado pelo mesmo motivo e a investigação vai seguir a cargo do Ministério Público de Guimarães.

Quanto aos três homens que estavam a sair do espaço, tudo aponta para que sejam clientes, pelo que foram também referidos no auto de notícia sobre lenocínio. Uma vez que já era de noite e vigorava a proibição de circulação entre concelhos, os homens foram ainda "autuados por violação do dever geral de recolhimento", confirmou fonte oficial do Comando de Braga da GNR.