GNR multou 210 pessoas que queriam entrar ou sair da área de Lisboa

A GNR registou 210 casos de incumprimento da proibição de entrar ou sair da Área Metropolitana de Lisboa, no primeiro fim de semana em que a medida esteve em vigor devido à situação pandémica que se vive na região.

Segundo o capitão João Gaspar, da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, "a operação decorreu sem incidentes", destacando que todas as pessoas fiscalizadas "se mostraram cooperantes".

Os 210 incumprimentos deveram-se a pessoas que não tinham justificação legal para sair ou entrar da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e foram intercetadas entre as 15 horas do passado dia 18, sexta-feira, e as 6 horas desta segunda-feira.

As operações da GNR incidiram nos principais acessos à AML, como as autoestradas A1 e A2 ou as estradas nacionais 5 e 10.