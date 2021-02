GNR perseguiu viatura espanhola que sofreu despiste em Boliqueime

Marisa Rodrigues Hoje às 17:21 Facebook

Uma viatura que estava a ser perseguida pela GNR despistou-se, esta quinta-feira, em Boliqueime, no concelho de Loulé. O carro, de matrícula espanhola, não tinha respeitado a ordem de paragem no posto de fronteira em Castro Marim.

Segundo fonte da GNR, o condutor entrou em Portugal a meio da manhã, sem parar no controlo de fronteira. Fugiu, sem colocar os elementos policiais em perigo. Horas mais tarde a viatura foi localizada e perseguida, acabando por despistar-se na estrada Nacional 125, na zona de Benfarras.

Uma testemunha contou ao JN ter visto a viatura em contramão e a galgar os pinos no meio da estrada, com a GNR em perseguição. Após o despiste, viu um homem fugir a pé em direção às traseiras de uma casa de pneus e os militares, armados, a efetuar buscas no local.

A GNR não confirma se já foram efetuadas detenções.