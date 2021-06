GNR põe fim a festa em moradia com 43 pessoas e apreende álcool e drogas

Marisa Rodrigues Hoje às 07:51, atualizado às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma festa ilegal numa casa em Albufeira, com 43 pessoas, foi interrompida pela GNR. Todos os participantes, entre os 20 e os 30 anos, foram constituídos arguidos. Os militares apreenderam droga, bebidas alcoólicas e equipamento de som.

A festa particular, que decorria numa moradia, no sábado, e foi anunciada nas redes sociais, violava as medidas em vigor para a contenção da pandemia de covid-19 no concelho, informou o Comando de Faro da GNR, em comunicado.

"Na sequência de várias publicações nas redes sociais a anunciar este evento, os militares da Guarda, após diligências policiais, localizaram o local em concreto, tendo apurado que se tratava de uma festa, sendo audível a emissão de som proveniente da moradia", acrescenta a GNR. As 43 pessoas que estavam na residência foram constituídas arguidas.

Os militares deram ordem para terminar a festa e apreenderam uma mesa de mistura de som, várias colunas, um computador portátil, um tablet, dois telemóveis, dois discos externos, 19 garrafas de bebidas alcoólicas, 12 bebidas energéticas, 13 doses de haxixe, uma dose de liamba e cerca de 25 doses de MDMA.

A ação do Subdestacamento Territorial de Albufeira contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.

Albufeira foi um dos três concelhos do país que recuaram no processo de desconfinamento este fim-de-semana devido ao risco muito elevado de incidência da covid-19, juntamente com Lisboa e Sesimbra. É também um dos cinco concelhos do Algarve onde o ensino presencial do 1.º e 2.º ciclos foi suspenso este domingo pela Autoridade Regional de Saúde. Os restantes são Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel.