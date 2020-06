GNR pôs fim a festa privada com 40 pessoas na Comporta

JN Hoje às 09:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Grândola, em Setúbal, cessou, na quinta-feira, uma festa privada com cerca de 40 pessoas, na Comporta, que infringia as regras definidas para o combate à pandemia.

Os militares do Destacamento Territorial de Grândola deslocaram-se ao local na sequência de "uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa privada, onde estariam algumas dezenas de pessoas", informa nota da GNR enviada este sábado às redações. No local, uma moradia vedada, foi possível constatar a presença de cerca de 40 pessoas, tendo a Guarda identificado o responsável pelo evento e cessado a festa.

"O responsável da festa foi informado que não é permitido o ajuntamento superior a 20 pessoas, em respeito pelas normas em vigor. Após terem sido abordadas pelos militares da GNR, as pessoas presentes no evento acataram as indicações e terminaram a festa", pode ler-se.