O proprietário de um restaurante em Sesimbra, a mulher e os filhos foram agredidos por um grupo de cerca de 20 pessoas que queria entrar no estabelecimento e foi impedido devido à limitação do espaço.

O grupo, composto por cerca de 20 pessoas, queria juntar-se a outro de sete que jantava num restaurante em Sesimbra. Perante a recusa, devido à limitação do número de clientes no interior, agrediram o proprietário, mulher e filhos.

O caso ocorreu no restaurante "O Formiga" na noite desta segunda-feira. Os agressores pegaram em cadeiras e atiraram contra o proprietário e família.

No vídeo, a que o JN teve acesso, ouvem-se gritos de aflição no interior do restaurante enquanto dura o ataque. O proprietário ficou inconsciente e quando a GNR chegou ao local, o grupo já tinha fugido.

Os feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. A mulher e dois filhos receberam tratamento aos ferimentos e tiveram alta. O proprietário permanece no hospital.

A GNR vai agora analisar os vídeos para chegar à identificação dos agressores. Por se tratar de um crime de ofensas à integridade física, as vítimas terão que apresentar queixa para que as autoridades procedam à detenção dos suspeitos.