GNR recolheu saca-rabos dentro de galinheiro em Sintra

A GNR recolheu um saca-rabos (Herpestes ichneumon), na localidade de Vila Verde, no concelho de Sintra.

O animal foi recolhido dentro de um galinheiro, já depois de ter sido capturado pelo proprietário de uma quinta.

O caso aconteceu a 26 de agosto e o mamífero, também conhecido como mangusto, aprentava estar saudável, bem nutrido e sem sinais de ferimentos.

Em comunicado, a GNR explica que os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental o libertaram no seu habitat natural, concretamente, no Parque Natural Sintra-Cascais.