GNR recupera artigos em ouro no valor de 10 mil euros

Os elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Oliveira de Azeméis recuperaram vários artigos em ouro que tinham sido furtados por um homem de 49 anos.

No âmbito de uma investigação por furto em residência, os militares da Guarda efetuaram diversas diligências policiais que culminaram na identificação do suspeito e na apreensão de várias peças em ouro, as quais já tinham sido vendidas num estabelecimento de compra e venda de ouro usado.

A ação culminou com a recuperação dos bens furtados, tendo sido entregues à legítima proprietária.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis.