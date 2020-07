GNR recupera carros roubados e peças na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR da Póvoa de Lanhoso apreendeu ontem, segunda-feira, diverso material relacionado com tráfico e viciação de automóveis. Um suspeito de 39 anos foi identificado.

A operação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Póvoa de Lanhoso foi efetuada no âmbito de uma investigação relacionada com furto, recetação e viciação de viaturas e peças auto, "iniciada em fevereiro deste ano, altura em que foram recuperadas três viaturas e diversas peças que deram origem ao processo", revela o Comando Territorial de Braga da GNR.

Em comunicado, o mesmo Comando Territorial acrescenta que "as viaturas eram furtadas na via pública nas cidades de Guimarães, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde".

Da operação resultou a apreensão de dois automóveis (um BMW e um Volkswagen), nove chaves de viaturas, 51 rádios e 37 quadrantes de automóveis de várias marcas, 256 centralinas, seis programadores de centralinas, sete telemóveis, 3890 euros e diverso material informático.

Os bens foram apreendidos ao longo de 18 buscas, três das quais domiciliárias, mais uma num stand da Póvoa de Lanhoso e outras 14 em veículos. "O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Braga", refere a GNR.