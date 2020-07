GNR recupera em Espanha bens furtados de casas em Portugal

Rogério Matos Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Setúbal conseguiu recuperar em Espanha bens avaliados em milhares de euros furtados de casas em Azeitão durante o verão de 2019.

Os suspeitos, de nacionalidade estrangeira, dedicaram-se a furtar moradias isoladas em Azeitão e quando a GNR os conseguiu identificar, já tinham fugido para Espanha. Agora, em colaboração com a Guarda Civil Espanhola, a GNR conseguiu recuperar os bens valiosos, ouro, máquinas fotográficas, identificadas pelas vítimas, que fizeram chegar à investigação faturas e fotos do que tinha sido furtado.

Ao que o JN apurou, os furtos decorreram ao longo de duas semanas no verão de 2019. Os suspeitos vigiavam as casas, estudavam as rotinas dos moradores e aproveitavam depois a ausência destes para entrar nas residências e furtar o que conseguiam encontrar.

O anormal número de furtos em residências fez soar o alarme na GNR que conseguiu depois identificar os elementos do grupo criminoso. Nesta altura, os suspeitos já tinham saído para fora do país e a GNR conseguiu perceber que se tinham deslocado para Espanha.

O Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal contactou então a Guarda Civil Espanhola e em conjunto localizaram os suspeitos. As autoridades espanholas devolveram este mês de julho grande parte dos bens furtados aos seus proprietários.