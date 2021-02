GNR recupera máquina de tabaco furtada e identifica dois homens

Hoje às 13:49 Facebook

A GNR recuperou uma máquina de tabaco furtada na madrugada de quarta-feira e identificou dois homens, de 16 e 23 anos, no concelho de Soure, no distrito de Coimbra.

O Comando Territorial da GNR em Coimbra explica que no decorrer de uma investigação de um furto de uma máquina de tabaco de um estabelecimento, os militares "surpreenderam os suspeitos, que se encontravam numa viatura com os maços de tabaco furtados, num caminho florestal em Figueiró do Campo".

"Ao tentar abordá-los, os indivíduos colocaram-se em fuga, tendo sido intercetados pouco depois pelos militares", refere a GNR, em comunicado.

Durante as diligências policiais efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Montemor-o-Velho, foram apreendidos dois veículos, um dos quais furtado na mesma noite, a máquina e 455 maços de tabaco.