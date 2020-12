GNR recupera uma tonelada de azeitona furtada em Ferreira do Alentejo

Teixeira Correia Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Posto Territorial de Aljustrel da Guarda Nacional Republicana (GNR) recuperou uma tonelada de azeitona, na madrugada da passada segunda-feira, que estava a ser furtada numa propriedade do concelho de Ferreira do Alentejo.

Na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se à Herdade do Pardieiro, constatando que a vedação da herdade tinha sido cortada.

Depois de percorrer a propriedade, os militares detetaram um veículo ligeiro de mercadorias de origem búlgara, que se encontrava sobrecarregado e abandonado.

Devido ao peso, os suspeitos envolvidos não conseguiram tirar a viatura no furto e abandonaram-na no local com a azeitona no interior, que foi restituída ao legítimo proprietário.

Além da viatura, os militares da GNR apreenderam um recipiente com combustível e diversos documentos, estando a desenvolver diligência para localizar os suspeitos do furto e que fugiram do local para parte incerta.